Экс-президент США назвал Путина и Си Цзиньпина умными людьми

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными людьми. Об этом он заявил в своем выступлении на митинге сторонников в штате Южная Каролина, сообщает РИА Новости.

"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", – заявил Трамп.

Также Трамп заявил, что считает умным человеком председателя КНР Си Цзиньпина.

Впрочем, нынешнего лидера США Джо Байдена Трамп не удостоил такой оценки. Накануне Трамп заявил, что президент США Джо Байден может вовсе не осознавать, что он еще жив. Так бизнесмен и кандидат в президенты США прокомментировал решение спецпрокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Байденом.

До этого Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден выйдет из борьбы за пост на предстоящих в этом году выборах.