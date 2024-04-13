Посольство РФ заявило о визите министра здравоохранения КНДР в России

Фото: телеграм-канал "Посольство России в КНДР"

Делегация министра здравоохранения КНДР Чон Му Рима вылетела в Россию для проведения рабочих переговоров, сообщается в телеграм-канале российского посольства в республике.

Проводил делегацию посол РФ в КНДР Александр Мацегра. Визит ознаменует первую встречу на уровне руководителей ведомств за многие годы, уверены в пресс-службе.

"В ходе 6-дневного визита запланировано обсуждение вопросов сотрудничества в областях научной и практической медицины, а также посещение Центра Планирования семьи и Репродукции", – добавили там.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, возглавлявший российскую делегацию, посетил Пхеньян. Поездка прошла с 25 по 27 марта, в ходе нее глава СВР обсудил с коллегами из КНДР вопросы сотрудничества. В частности, стороны обменялись мнениями о международной и региональной ситуации вокруг КНДР и РФ.