Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

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Ялтинский международный экономический форум переносится с апреля на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Крым Сергея Аксенова.

По словам главы региона, перенос форума – профилактическая мера. Он принес извинения всем участникам. Аксенов отметил, что о новой дате пока говорить рано.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере. Он проводится в Крыму с 2015 года.

В прошлом году форум проходил с 18 по 20 апреля. В нем участвовало более 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В этом году его планировалось провести 23–25 апреля.

Ранее футбольный матч любительской лиги в Москве перенесли из-за коронавируса. Игру отменили по просьбе одной из команд.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры". Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.