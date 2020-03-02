Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

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Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей. Данное потенциальное решение связано со сложной ситуацией по коронавирусу, как сообщает ТАСС.
По данным СМИ, посмотреть состязания все еще можно будет по телевидению. Это позволит удовлетворить существующие контрактные обязательства и в то же время защитить аудиторию. Возможными альтернативами данного решения являются перенос или же полная отмена турнира.
Заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё ранее заявил, что изменения в расписание Олимпийских игр вносить не планируется. По утвержденному расписанию турнир проведут в период с 24 июля по 9 августа.
В Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом COVID-19. Основная часть заразившихся – это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Всего речь шла о 705 людях, которых уже полностью эвакуировали с корабля в воскресенье, 2 марта.
Ранее МИД РФ порекомендовал россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в Японии при планировании поездок в эту страну.
На данный момент число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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