МИД рекомендует россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом в Японии при поездках

Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/ЕРА

При планировании поездки в Японию гражданам России порекомендовали учитывать сложную обстановку в Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства иностранных дел РФ.

"Особенно остро ситуация складывается на Хоккайдо, где диагностировано 66 случаев заболевания. Власти префектуры в дополнение к рекомендованным правительством Японии мерам 28 февраля объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения сроком на три недели – до 19 марта", – заявили в пресс-службе ведомства.

На данный момент в Японии выявлено 227 зараженных новым коронавирусом COVID-19, не считая тех, кто заболел на круизном лайнере Diamond Princess.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подняла уровень угрозы коронавируса до очень высокого.

В России уже было выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Два случая – в Забайкальском крае и Тюменской области: оба заболевших – граждане Китая – выздоровели и выписались из больницы. На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

