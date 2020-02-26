У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

16:56
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
У троих россиян с лайнера Diamond Princess в Японии подтвердился коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Ранее граждан РФ, вернувшихся с круизного лайнера, отправили на карантин в инфекционную больницу.
Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.
С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе были и россияне.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
В Российской Федерации на данный момент под наблюдением врачей остаются более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Специалисты проводят лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, анкетируют и передают врачам медицинских организаций по месту жительства.
Россия с 20 февраля 2020 года ввела временный запрет на въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
В Москве приняты меры по борьбе с коронавирусом
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