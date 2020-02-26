Ресторанам столицы выдали предписание об усилении мер по профилактике коронавируса

16:02
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Специалисты Роспотребнадзора направили руководству объектов транспорта, гостиниц, ТЦ, ресторанов и кафе предписание о необходимости усиления мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что нужно создать условия для соблюдения правил личной гигиены персонала предприятий и посетителей. Также необходимо обеспечить кратность проведения уборок с использованием дезинфицирующих средств, обеззараживать воздух.
В предписании также говорится, что нужно создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, одноразовых масок, которые меняются раз в три часа при работе с посетителями, а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выдала предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового пребывания людей.
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 99% граждан РФ знают о вспышке нового коронавируса, из них хорошо осведомлены о сложившейся ситуации 68%. 59% информированных считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, 26% – что равен по опасности сезонному гриппу. Среди тех, кто знает о болезни, половина опасаются заболеть или боятся, что заболеют их близкие.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч. В России под наблюдением остается более 12 тысяч человек, прибывших из КНР.
Первые случаи заражения зафиксировали в Румынии, Швейцарии и Каталонии. В Италии заражены 322 человека, скончались 10. Посольство РФ призывает россиян отказаться от поездок в Италию.
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