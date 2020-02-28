В Москве выявили 88 нарушителей изоляции по возвращении из Китая

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В ходе рейдов по московским гостиницам, общежитиям и частным квартирам удалось выявить 88 человек, нарушивших режим изоляции после возвращения из Китая. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, обходы проводятся ежедневно. Сотрудники полиции проверяют в том числе места массового посещения.

"Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, иностранные граждане в их числе подлежат депортации", – подчеркнула заммэра.

Ракова отметила, что при необходимости во время обходов задействуют услуги сотрудников скорой помощи. Кроме того, по словам заммэра, в Москве не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что в карантине в столице остаются 80 человек. Они так или иначе контактировали с носителями коронавируса, а потому находятся под наблюдением врачей.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

В России уже было выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Два случая – в Забайкальском крае и Тюменской области: оба заболевших – граждане Китая – выздоровели и выписались из больницы.

