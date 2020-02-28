На карантине в Москве остаются 80 человек после контакта с носителями коронавируса

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В московском центре временного пребывания для людей, контактировавших с носителями коронавируса, под наблюдением остаются 80 человек. Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, граждане изолированы в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Начиная с 24 января в инфекционную больницу поступили 204 человека с признаками ОРВИ, ранее находившиеся в инкубационном периоде по коронавирусу. Из них выписали уже 145 человек. Вируса COVID-19 ни у кого из них не выявили.

По словам Раковой, меры наблюдения и карантина принимаются ради контроля и мониторинга ситуации по коронавирусу. На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.

В России уже было выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Два случая – в Забайкальском крае и Тюменской области: оба заболевших – граждане Китая – выздоровели и выписались из больницы.

