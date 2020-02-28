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Общество

17:15

Стали известны результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

общество

Фото: ТАСС/STRINGER/ЕРА

Китай обнародовал данные о вскрытии первого умершего от коронавируса – 85-летнего мужчины. У него обнаружили множественный инфаркт мозга, а также серьезные повреждения легких, сообщает ИА "НСН".

Мужчину доставили в больницу без каких-либо характерных для коронавируса симптомов. Зуд в горле и лихорадка проявились только на десятый день.

Компьютерная томография выявила обширные инфекционные очаги в обоих легких. Скончался больной на 28-й день после госпитализации.

В отчетах о вскрытии говорится о "повреждении глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол", которое происходит из-за вызванной новым коронавирусом пневмонии.

Эксперты заявляют, что патология при COVID-19 схожа с действием атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома.

Эпидемия коронавируса впервые возникла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На территории Китая сейчас известно о 78,8 тысячи инфицированных COVID-19, 2788 человек умерли от коронавируса, в то время как 36,1 тысячи сумели излечиться.

В Южной Корее зарегистрировано 315 новых случаев заражения коронавирусом, теперь общее число зараженных в стране увеличилось до 2337.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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