Почти 380 человек с повышенной температурой выявили в московском метро за день

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Почти 380 человек с температурой выше 37 градусов выявили в московском метро в среду, 18 марта. Им посоветовали отправиться домой, сообщает сообщает "Вечерняя Москва".

На канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram отметили, что "сейчас геройства не приветствуются ни одним работодателем".

Для сотрудников подземки закупили более 793 тысяч перчаток. Кассиры используют дезинфицирующие средства для рук, поверхности метро, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают каждые несколько часов.

Ранее в Оперштабе опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. Там попросили доверять только официальным источникам информации.

Подобные сообщения отвергла и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ. Глава государства заверил, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не будут этого делать.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

С 16 марта ушел на каникулы проект "Московское долголетие", чтобы обезопасить представителей старшего поколения, входящих в группу риска заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.

Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

