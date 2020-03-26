Основной период ЕГЭ переносить не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) переносить не планируют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

"Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает", – заявил представитель ведомства в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Основной этап проведения госэкзаменов в нынешнем учебном году приходится на период с 25 мая по 29 июня. Дополнительный проведут с 4 по 22 сентября.

Досрочный этап проведения экзамена, ранее запланированный на период с 20 марта по 13 апреля, был перенесен на июнь из-за распространения коронавируса COVID-19.

В четверг, 26 марта, в министерстве просвещения опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о досрочном завершении учебного года.

В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.

