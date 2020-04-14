ФИПИ начал публиковать материалы для индивидуальной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

12:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публиковать методические рекомендации по самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену и основному государственному экзамену. Также на сайте организации стали появляться варианты контрольных измерительных материалов досрочного периода, передает пресс-служба Рособрнадзора.
"14 апреля на сайте ФИПИ публикуются методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным предметам, в том числе отдельно по базовой и профильной математике. 15 апреля для выпускников 9 классов будут опубликованы рекомендации по подготовке к обязательным предметам ОГЭ, русскому языку и математике, а 16 апреля – рекомендации по другим предметам ОГЭ", – пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, 14 апреля будет открыт доступ к двум вариантам КИМ по каждому предмету, подготовленным для сдачи ЕГЭ в 2020 году. Спустя день такие варианты появятся по всем направлениям подготовки к ОГЭ.
Отмечается, что, прорешав эти задания, выпускники получат представление о том, какие экзаменационные работы их ждут при настоящей сдаче. Ответы для самостоятельной проверки заданий появятся 21 апреля на сайте ФИПИ.
Ранее сообщалось, что возможность отмены в этом году госэкзаменов из-за распространения коронавируса была исключена. Основные сроки ЕГЭ были перенесены на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой предлагалось снова передвинуть сроки сдачи школьниками выпускных экзаменов. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов счел эту идею абсолютно правильной, отметив, что здоровьем детей и преподавателей рисковать нельзя.
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