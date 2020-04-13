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Общество

14:44

В ГД оценили возможность новой корректировки сроков ЕГЭ

власть общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме прокомментировали возможность нового переноса сроков сдачи единого государственного экзамена из-за коронавирусной инфекции. Зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов счел эту идею абсолютно правильной.

"Все сроки можно скорректировать. Здесь дело в вопросах безопасности", – приводит RT его слова.

Чернышов отметил, что в условиях непредсказуемости распространения COVID-19 здоровьем детей и преподавателей рисковать нельзя, а потому в случае необходимости сроки единого госэкзамена будут перенесены и дальше.

"Как только все успокоится, проведем ЕГЭ и приемную кампанию в вузы", – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что основные сроки ЕГЭ были перенесены на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что дистанционный вариант сдачи не рассматривается из-за отсутствия технологий для организации госэкзамена для всех выпускников России на дому.

ЕГЭ в 2020 году отменять не будут

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