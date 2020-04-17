Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:53

В Минпросвещения рассказали о возможном переносе ЕГЭ

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЕГЭ может быть перенесен еще раз в случае угрозы здоровью учащихся, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что сама процедура ЕГЭ меняться не будет, все меры, направленные на объективность проведения экзамена, сохранятся.

"Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников", – сказал приводятся слова Кравцова на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы для 1-8-х классов на следующий учебный год. В Минпросвещения не исключают, что регионы закончат учебный год по результатам уже завершенных четвертей и с учетом итогов проверочных работ ВПР.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать