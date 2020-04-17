В Минпросвещения рассказали о возможном переносе ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЕГЭ может быть перенесен еще раз в случае угрозы здоровью учащихся, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что сама процедура ЕГЭ меняться не будет, все меры, направленные на объективность проведения экзамена, сохранятся.

"Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников", – сказал приводятся слова Кравцова на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы для 1-8-х классов на следующий учебный год. В Минпросвещения не исключают, что регионы закончат учебный год по результатам уже завершенных четвертей и с учетом итогов проверочных работ ВПР.