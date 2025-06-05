Aftonbladet: родители из Швеции попали в тюрьму за то, что не чистили детям зубы

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В Швеции многодетную пару приговорили к тюремному заключению за то, что они недостаточно чистили детям зубы. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По данным издания, полиция заинтересовалась семьей после того, как трое братьев и сестер попали на прием к стоматологу в городе Бурос. Врач диагностировал у детей обширный кариес.

Уточняется, что детям пришлось вырвать несколько зубов из-за их плохого состояния. После операции врач передал информацию в соответствующий орган.

При этом родители отрицали свою вину в произошедшем, однако их все равно отдали под суд. Каждый из них проведет за решеткой восемь месяцев.

Ранее в американском штате Иллинойс женщина в День матери раздавала детям в парке конфеты с наркотиками. По данным полиции, дети ее не знали. После употребления конфет по меньшей мере четверо детей пожаловались на усталость и вялость. У одного оказался положительный результат теста на тетрагидроканнабинол (ТГК).

По словам очевидцев, конфеты раздавала толстая женщина в возрасте 50–60 лет с синим крестом и тату на плече.

