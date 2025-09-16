В Греции дайверы подняли предметы с затонувшего более ста лет назад "Британника"

Фото: 123RF/planctonvideo

В Греции дайверы подняли предметы с затонувшего более 100 лет назад судна "Британник", которое находится неподалеку от места гибели "Титаника", сообщает aif.ru со ссылкой на греческое министерство культуры.

Исследователи извлекли артефакты при помощи подводных роботов и погружений на глубину более 120 метров. Среди найденных предметов оказались корабельный колокол, сигнальный фонарь и пара биноклей.

"Британник" был построен для использования в качестве плавающего госпиталя во время Первой мировой войны. Он потерпел крушение 16 ноября 1916 года, когда на него случайно наткнулась немецкая минная установка.

На борту находились 1 065 человек, 30 из которых погибли. Люди скончались не только от взрыва на судне, но и из-за несчастных случаев в ходе спасения, когда две шлюпки попали под вращающиеся винты.

Ранее с "Титаника" подняли ожерелье из черного стекла. Украшение находилось в поле обломков между передней и задней частями корабля. Фрагменты достали из твердой массы на морском дне. После извлечения ожерелье удалось восстановить.