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Новости

23 июня, 09:37

Город

МФЦ в районе Капотня возобновил прием посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Офис "Мои документы" по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22, на юго-востоке Москвы восстановил прием посетителей. Об этом сообщили в канале МАХ офисов организации.

"Офис работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Центр временно не принимал посетителей. Жителей района просили обращаться в ближайший офис, который находится в районе Марьино на Люблинской улице, дом 100.

Также сообщалось о временном закрытии центра "Мои документы" в районе Дорогомилово в связи с ремонтными работами. В здании планируется обновление систем противопожарной безопасности. До окончания ремонта жители могут получить готовые документы в МФЦ района Филевский Парк на улице Новозаводской, дом 25, корпус 1.

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