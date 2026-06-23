МФЦ в районе Капотня возобновил прием посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Офис "Мои документы" по адресу 2-й квартал Капотни, дом 22, на юго-востоке Москвы восстановил прием посетителей. Об этом сообщили в канале МАХ офисов организации.

"Офис работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Центр временно не принимал посетителей. Жителей района просили обращаться в ближайший офис, который находится в районе Марьино на Люблинской улице, дом 100.

Также сообщалось о временном закрытии центра "Мои документы" в районе Дорогомилово в связи с ремонтными работами. В здании планируется обновление систем противопожарной безопасности. До окончания ремонта жители могут получить готовые документы в МФЦ района Филевский Парк на улице Новозаводской, дом 25, корпус 1.