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23 июня, 09:46

Происшествия

Женщина в США заморила голодом годовалую дочь

Фото: depositphotos/dechevm

Женщина в США заморила голодом годовалую дочь, сообщает телеканал "360" со ссылкой на New York Post.

Это произошло в городе Сент-Луис, штат Миссури. Жительницу арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми – две ее дочери не посещали врача больше года, а также питались только йогуртом и пюре. В день они получали около 250 калорий.

Младшей дочери было 1 год и 8 месяцев, при этом она весила всего 4,5 килограмма. После госпитализации она умерла в больнице. Ее старшей сестре – 3 года, она весит 7,7 килограмма и находится в реанимации. Отмечается, что у детей были замечены проблемы с развитием.

По словам бабушки детей, ее дочь несколько лет назад порвала отношения с семьей по неизвестной причине. Свою младшую внучку она теперь увидит только в похоронном бюро.

Ранее в Кемеровской области женщина из Новокузнецка приехала в Таштагол и оставила своего 7-летнего сына в машине. Вернувшись через 3 часа она поняла, что ребенок без сознания. Мальчика госпитализировали в состоянии комы, однако спасти ребенка не удалось. Теперь против его матери возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оставление в опасности", ей предъявлено обвинение.

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