Режиссер Андрей Звягинцев попал в базу "Миротворца"

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Российского режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует с данных ресурса.

На сайте указано, что режиссер попал туда из-за посещения Крыма. В связи с этим авторы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет Украины.

Помимо режиссера, в базе "Миротворца" значатся его мать Галина и вторая жена, фотограф Анна Матвеева.

Ранее в базу экстремистского сайта был внесен приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев. Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Милаева в боевых действиях.

Кроме того, в базе данных сайта оказался экс-наставник столичного футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев. Его также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

