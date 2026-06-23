Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 09:16

Культура

Режиссер Андрей Звягинцев попал в базу "Миротворца"

Фото: Getty Images/Aurore Marechal

Российского режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует с данных ресурса.

На сайте указано, что режиссер попал туда из-за посещения Крыма. В связи с этим авторы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет Украины.

Помимо режиссера, в базе "Миротворца" значатся его мать Галина и вторая жена, фотограф Анна Матвеева.

Ранее в базу экстремистского сайта был внесен приемный правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев. Он обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Милаева в боевых действиях.

Кроме того, в базе данных сайта оказался экс-наставник столичного футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев. Его также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте также


культура

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика