Участок Филевской линии метро закроют 3 и 4 августа

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что участок Филевской линии столичной подземки между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 3 и 4 августа.
Временные ограничения связаны с реконструкцией наземного участка линии. Пассажиры смогут добраться до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ". В обычный режим движение войдет в 5:30 5 августа.
Таким образом, в субботу и воскресенье для пассажиров окажутся недоступны станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" Филевской линии будет открыта. Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада" и совершить пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Отмечается, что станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В период закрытия будут работать компенсационные автобусы "КМ". Так, "КМ1" будут следовать с промежуточными остановками у станций "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Вместе с тем маршрут "КМ2" свяжет станции "Багратионовская" и "Фили". Время работы компенсационных маршрутов – с 5:00 до 2:00.
Ранее стало известно, что за первое полугодие 2019-го в московском метро было совершено более 1,2 миллиарда поездок. Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий. Так, благодаря станциям "Ховрино" и "Беломорская" разгрузилась станция "Речной вокзал". Только за первое полугодие ей воспользовались на 37% меньше пассажиров, при этом до продления Замоскворецкой линии на север Москвы она была одной из самых загруженных. Открытие новых станций также позволило улучшить транспортную доступность некоторых районов Северного административного округа.
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