Более 1 млрд поездок совершили пассажиры столичного метро с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 1,2 миллиарда поездок совершено в московском метро за первое полугодие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Несмотря на то, что столичный метрополитен стал более востребованным у горожан, станции не стали более загруженными. Пассажиропоток перераспределился благодаря открытию новых станций и участков линий", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Так, благодаря станциям "Ховрино" и "Беломорская" разгрузилась станция "Речной вокзал". Только за первое полугодие ей воспользовались на 37% меньше пассажиров, при этом до продления Замоскворецкой линии на север Москвы она была одной из самых загруженных. Открытие новых станций также позволило улучшить транспортную доступность некоторых районов Северного административного округа.
Благодаря продлению Люблинско-Дмитровской линии значительно разгрузилась станция "Петровско-Разумовская". Теперь ежедневно данной станцией пользуются порядка 36 тысяч человек, тогда как раньше насчитывалось более 74 тысяч пассажиров.
Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в метростроении. Ее общая длина составит 70 километров. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.
С 19 станций можно будет пересесть на другие линии метро, поезда Московского центрального кольца и пригородные электрички. Самыми большими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская" и "Улица Новаторов".
Строительство БКЛ планируют выполнить более чем на 50% уже в этом году. Полностью замкнуть линию должны в 2023 году. Ее протяженность составит 70 километров. На сегодняшний день на БКЛ действуют шесть станций из 31 запланированной.
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