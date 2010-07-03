Число пересадок на салатовой ветке метро вырастет до 10

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пересадочных станций на салатовой ветке столичной подземки увеличится до десяти в ближайшие годы, говорится на портале мэра и правительства.

"Со станций "Марьина Роща" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метро можно будет сделать пересадку на станции "Шереметьевская" и "Печатники" БКЛ. Также там появится пересадка со станции "Достоевская" на станцию "Суворовская" Кольцевой линии", – рассказал руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Также отмечается, что после открытия северного вестибюля пересадка со станции Окружная Савеловского направления МЖД на одноименную станцию МЦК будет организована по принципу "сухие ноги".

Ранее сообщалось, что после продления Люблинско-Дмитровской линии станция "Петровско-Разумовская", которая раньше была конечной на этой ветке, разгрузилась более чем вдвое: тогда ей пользовались более 74 тысяч пассажиров по будням, а сейчас – 36 тысяч. Запуск северного радиуса сделал метро ближе к жителям шести районов – Марьиной Рощи, Бутырского, Тимирязевского, Бескудниковского, Западного и Восточного Дегунина.

Линию продлят до района Северный. Новый участок метро протяженностью 3,1 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе от "Лианозово" в районе одноименной железнодорожной платформы до конечной станции "Поселок Северный" ("Физтех").

С 2011 года в Москве было построено 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.

На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).

На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).

