Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

На Люблинско-Дмитровской линии метрополитена начались работы по продлению тоннеля на север столицы, сообщил Сергей Собянин.
"Будет проложен тоннель длиной 2,3 километра до станции "Лианозово", неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления Московской железной дороги", – написал мэр в микроблоге Twitter.
Он добавил, что затем ветка дойдет до технопарка "Физтех" в поселке Северный.
Салатовую ветку продлят на три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Станция "Улица 800-летия Москвы" будет проходить вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом.
Запроектированы два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановкам наземного транспорта. Загрузка станции на расчетный срок составит 70 тысяч человек в сутки.
"Лианозово" будет располагаться вдоль Дмитровского шоссе у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы. У станции сделают два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице. Ее загрузка достигнет 110 тысяч человек в сутки.
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