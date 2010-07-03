Собянин утвердил проект продления салатовой ветки метро до "Лианозово"

Сергей Собянин утвердил проект продления салатовой линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Лианозово". Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
"Предусматривается продление Люблинско-Дмитровской линии от главных путей за станцией "Селигерская" вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением Московской железной дороги", – отмечается в сообщении.
Станция "Улица 800-летия Москвы" будет проходить вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановкам наземного транспорта. Загрузка станции на расчетный срок составит 70 тысяч человек в сутки.
Станция "Лианозово" будет располагаться вдоль Дмитровского шоссе у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы. Она также будет иметь два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице. Загрузка "Лианозово" составит 110 тысяч человек в сутки.
Продление Люблинско-Дмитровской линии метро
К настоящему моменту уже готов проект продления Люблинско-Дмитровской линии до станции "Физтех". В ближайшее время он будет направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями района Северный. Новая станция расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Строительство участка будет в основном наземным, в том числе по эстакаде на пересечении с Челобитьевским шоссе.
В 2018 году в столице открыли 17 новых станций метро. До 2023 года планируется построить еще 134 километра линий, 55 станций и семь депо. К 2023 году собираются завершить основные работы на Большой кольцевой линии, запустить несколько Московских центральных диаметров.
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