Строительство северного участка салатовой ветки метро начнется в начале 2019 года

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Строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" к поселку Северный стартует в начале 2019 года, передает Агентство "Москва".

Генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков в интервью "Известиям" сообщил, что контракт подписан. Согласно ему, уже в этом году начнутся подготовительные работы, освоение площадок и вынос коммуникаций.

"Основной этап строительства начинается в январе-феврале 2019 года. Но по этому участку еще ожидаются торги на конечную станцию "Физтех", за ней будут построены оборотные тупики. Станция должна появиться на территории поселка Северный", – сказал Жуков.

В марте этого года Сергей Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная".

В апреле стало известно, что "Мосметрострой" выиграл конкурс на строительство продления Люблинско-Дмитровской линии метро на участке, включающем в себя станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово".