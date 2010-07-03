Поезда "Москва" в 2019 году составят пятую часть парка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиров столичного метро к концу года будут перевозить 175 составов нового поколения "Москва", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, они станут вторыми по количеству – число новых вагонов превысит 20% от общего эксплуатируемого парка поездов.

На сегодняшний день больше всего в подземке составов "Номерные". Ежедневно формируется около 260 поездов этой серии. Второе место занимают поезда "Москва", их пока 160. Третье место за составами "Ока", всего их 140.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, инновационные поезда "Москва" постепенно приходят на смену своим предшественникам. По его словам, они на 15% вместительнее.

"Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования и усиленной шумоизоляции в вагонах поездки в метро для пассажиров становятся комфортнее", – заявил заммэра.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро проголосовали за дизайн нового поезда "Москва", который будет запущен в 2020 году. Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Второе метро занял поезд квадратной формы и с близкорасположенными фарами. Меньше всего голосов было отдано варианту поезда в форме трапеции с крупными фарами. В новом вагоне изменится внешний и внутренний вид, составы станут тише, комфортнее и вместительнее.

Первые поезда "Москва" запустили в 2017 году. В них можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут. В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

С начала года в московском метро запустили 30 поездов "Москва". Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

