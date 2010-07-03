Москвичи проголосовали за ускорение обновления подвижного состава метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о том, как реализуется программа обновления подвижного состава московского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Транспортный комплекс Москвы чаще всего обновляет составы за счет приобретения современных разработок. Так, с 2010 года Московский метрополитен закупил более 3 тысяч современных вагонов метро (например, поезда "Москва"), в результате доля новых составов от их общего числа составила 57 процентов.

Что касается наземного транспорта, то практически за тот же период Мосгортранс оснастил столичные автобусные парки современными машинами экологического класса "Евро-4" и "Евро-5", состав парков обновлен на 100 процентов.

Кроме того, на улицах города курсируют электробусы, а также полностью заменены устаревшие маршрутки. Наконец в распоряжении пассажиров до конца 2019 года будет порядка 500 новых трамваев, преимущественно трехсекционных моделей.

Ранее жители Москвы приняли участие в голосовании на портале "Активный гражданин", посвященном новому подвижному составу столичного транспорта. Опрос стартовал 8 октября, причем метро, наземный транспорт и трамваи оценивались по отдельности.

83,2% участников голосования считают необходимым ускорить обновление вагонов метро, 77,5% полагают необходимым ускорить замену дизельных автобусов на электробусы. Более 92% жителей столицы положительно оценивают качество и комфорт новых городских трамваев.

Ранее специалисты ГИБДД призвали автомобилистов пореже использовать личный автотранспорт. По мнению замглавы инспекции Олега Понарьина, система общественного транспорта достаточно современная и развитая.

