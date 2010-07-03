ГИБДД призывает автомобилистов пользоваться общественным транспортом

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Госавтоинспекция выступает на переход автомобилистов к использованию общественного транспорта Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Олега Понарьина.

"Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность", – заявил представитель ведомства.

По мнению Понарьина, сколько бы ни строилось дорог, невозможно обеспечить автомобилистам полноценный свободный и комфортный проезд. Избежать проблем на дороге поможет только массовое использование общественного транспорта.

Ранее в ГИБДД предложили Минздраву с помощью специального оборудования мгновенно передавать информацию о нетрезвых водителях. Эксперты могли бы сразу уведомлять сотрудников дорожной инспекции, что ускорит процесс предотвращения правонарушения и оформления наказания.

