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Общество

16:39

В ГИБДД предложили Минздраву оперативно передавать информацию о водителях-наркоманах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил Минздраву с помощью специального оборудования передавать информацию о водителях, находящихся в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что современные экспертизы позволяют точно установить степень и причину наркотического опьянения. Соответствующее заключение специалисты могли бы сразу передавать в ГИБДД. Это позволит "не только отстранять от управления и составлять протокол, но и наказывать за употребление наркотических веществ".

Ранее МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.

Ведомство будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия. Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.

В том случае, если у водителя обнаружат заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем, его направят на обязательное медицинское освидетельствование. Пройти его нужно в течение месяца. Если автомобилист этого не сделает, то его права аннулируют, если заболевание подтвердится – гражданина также лишат водительских прав.

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