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Москва 24

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Город

01:33

Движение транспорта ограничат 3 декабря на северо-западе столицы

город транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта будет частично ограничено во вторник, 3 декабря, на северо-западе Москвы. Известно, что улица Балтийская задействована в проведении мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов.

"В связи с проведением мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов, 3 декабря с 14:30 до 16:30 и с 17:30 до 19:30 действуют ограничения движения по одной полосе на участке: улица Балтийская от дома 80, корпус 70 по Ленинградскому проспекту до дома 9 по улице Балтийская", – передает Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что дополнительно 3 декабря с 3:00 до 17:00 организуется временная парковка по адресу: Ленинградский проспект, дом 37, корпус 11.

"Выделение парковки №4014 (59) для размещения автобусов, перевозящих участников мероприятия", – подтвердили в пресс-службе.

Ранее стало известно о введении "Грузового каркаса" в столице. Запрет касается территории жилой застройки юго-востока столицы. Ограничения начали свое действие с 1 декабря. О том, где теперь поедут фуры, рассказывалось в сюжете телеканала "Москва 24".

"Грузовой каркас" ввели в столице с 1 декабря

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