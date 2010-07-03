Короткие рейсы запустят на автобусном маршруте №675 с 3 декабря

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Короткие рейсы организуют по будним дням на маршруте автобуса №675. Изменения вступят в силу со вторника, 3 декабря. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Мосгортранса".

"С 3 декабря на маршруте автобуса №675 по будням организуются короткие рейсы №675к "Метро "Южная" – Промзона "Чертаново", – сообщили в компании-перевозчике.

На маршруте предусмотрено 11 остановок, в том числе на улице Красного Маяка, улице Подольских Курсантов, в Старопокровском проезде. Укороченный маршрут будет доступен пассажирам с 6:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что аналогичные короткие автобусные рейсы номер 283к появятся между станцией метро "Ховрино" и улицей Комсомольская на севере столицы. Услугу запустили с 25 ноября.

