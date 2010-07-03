Более 1,1 млн пассажиров воспользовались ночными маршрутами в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,1 миллиона пассажиров воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта в Москве с начала года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ликсутов рассказал, что в среднем каждый день ночным транспортом пользуются около четырех тысяч человек. Самым востребованным маршрутом стал М10 – от Лобненской улицы до метро "Китай-город". За ночь автобусы перевозят порядка 600 горожан.

Он напомнил, что к настоящему моменту в городе работает 13 ночных маршрутов, которые проходят через транспортно-пересадочный узел у метро "Китай-город". Там пассажиры могу сделать пересадку на другой транспорт. Тарифы ночных маршрутов не отличаются от дневных.

В утреннее, дневное и вечернее время там собираются автобусы обычных маршрутов, а с 01:00 до 05:30 – автобусы Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н11.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах столицы изменилась работа городского транспорта. Перемены затронули автобусные маршруты, так и трамваи. В частности, изменения коснулись и маршрута ночного автобуса Н3.

