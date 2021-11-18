Телеведущий Эрнест Мацкявичюс ответил на слова Диброва о зрителях-идиотах

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс в разговоре с Москвой 24 заявил, что не разделяет точку зрения Дмитрия Диброва о зрителях-идиотах.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров сказал в интервью "Экспресс газете", что считает 80% телезрителей идиотами. При этом, по его мнению, 20% – это дельные люди, с которыми есть о чем поговорить.
"Я очень давно знаю, люблю и уважаю Дмитрия Александровича и как человека, и как профессионала. Каждый имеет право на свое мнение, другое дело, что я эту точку зрения не разделяю", – говорит Мацкявичюс.
"Телевизор – он же тоже разный, как наша жизнь. Одни смотрят программы, в которых выясняют отношения спившиеся члены семьи, другие – аналитику, а третьи – новости. Кто-то приходит в продуктовый ларек под названием телевизор за эмоциями, чтобы посмотреть музыкальную программу, то есть у каждого зрителя свой запрос, но это не значит, что все идиоты", – объясняет Мацкявичюс.
Просмотр телевизионных программ помогает зрителям утолить свой информационный или эмоциональный голод, считает ведущий. В частности, по мнению Мацкявичюса, скандальные ток-шоу показывают, как в жизни быть не должно. "Посмотрев на весь этот кошмар, человек может сказать: "Боже мой, у меня все еще не так плохо", – объясняет он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему в новогодних передачах на телевидении почти нет молодых артистов. По его словам, в съемках участвуют только те звезды, которые хотят работать. При этом молодежь приглашают, но ее представители ленивые, считает продюсер. Они не понимают, как можно прийти и бесплатно сняться в программе, чтобы порадовать телезрителей, и делают все исключительно за деньги, уточнил Пригожин.
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