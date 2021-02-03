Шаляпин назвал глупостью слова Бородиной о россиянах с маленькой зарплатой

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram высказалась о россиянах, чья зарплата составляет 20 тысяч рублей. По ее мнению, такие люди сами выбрали подобный уровень дохода. И если одних слова звезды вдохновили, то других очень сильно обидели. Рассказываем, как коллеги по цеху ответили Бородиной и сколько, по слухам, зарабатывает сама телеведущая.



Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Я вас не просила так жить!"

Пост, в котором говорится о зарплатах россиян, Бородина написала в ответ на нападки хейтеров, утверждающих, что ей якобы все достается легко. По словам телеведущей, это не так: высокие доходы у нее появились благодаря постоянной работе и саморазвитию.





Ксения Бородина телеведущая Есть выражение: "Все, что происходит в нашей жизни, мы допускаем". Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!

"Почему вы не хотите свою зависть превратить в позитивную мотивацию? Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью по причине его дохода – проще, чем заняться собой? Думаю, да", – заявила Бородина.

В конце звезда подчеркнула, что есть масса людей, которые зарабатывают больше нее, но она не пишет "злые анонимки всем из списка "Форбс". Запись уже собрала больше 320 тысяч лайков, а в комментариях началась война. Одним слова Бородиной показались побуждающими действовать, другие сочли это неуважением к россиянам.

На слова телеведущей резко отреагировал актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. В разговоре с "Вечерней Москвой" он заявил, что не смотрел шоу "Дом-2", звездой которого была Бородина, так как понимает уровень развития участников программы.

"Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает", – отметил артист.

По данным СМИ, работа ведущей реалити-шоу "Дом-2", которое закрылось в декабре 2020 года, приносила Бородиной не менее двух миллионов рублей в месяц, а цена рекламного поста в ее Instagram с 16,7 миллиона подписчиков стартует от 200 тысяч рублей. Она также получает доход от участия в мероприятиях в качестве приглашенной звезды, собственного салона красоты и ресторана.

Интересно, что, отвечая у себя в Instagram на вопросы о съемках нового шоу "Бородина против Бузовой", в котором ранее обсуждались события "Дома-2", телеведущая заявила, что теперь в программе будут дискутировать на другие темы. Кроме того, она "давно мечтала вести такого рода шоу, где может обсуждать социальные проблемы".



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Девчачья глупость"?

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Москвой 24 заявил, что лично его слова Бородиной несильно задевают.





Прохор Шаляпин певец Ксения не злая девушка, насколько я знаю. Считаю, что ее слова – девчачья глупость. Позволила сказать лишнее, возможно, не подумав. Сказала и сказала, я не могу ее критиковать, потому что всерьез не воспринимаю эти слова, они меня совершенно не ранят.

Шаляпин отметил, что доходы звезд обществом "сильно переоценены". По его словам, люди, у которых действительно много денег, "в экран не лезут".

"Некоторые достаточно известные звезды бедно и скромно живут. Поэтому завидовать особо нечему", – сказал Шаляпин.

Певец отметил, что лично он не стал бы высказываться в отношении доходов россиян, так как сам в курсе финансовых проблем, которые испытывают многие люди.

"Я, наоборот, с состраданием отношусь, у меня все сжимается, когда я слышу эти зарплаты. Действительно, если в регионах получаешь 30 тысяч рублей, то ты уже миллионер. А нужно еще коммуналку оплатить, которая не особо отличается, например, в моей московской квартире и маминой в Волгограде", – отметил певец.

Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с Москвой 24 отметил, что часть аудитории "побоится оскорбиться" на слова Бородиной.





Алексей Рощин социальный психолог Ведь, если ты говоришь, что оскорбился, это будет звучать так, будто ты зарабатываешь 20 тысяч рублей и меньше и не можешь заработать больше. Фактически это ловушка, поставленная Ксенией Бородиной, в которую люди боятся попасться.

По мнению социального психолога, подобного рода слова имеют больший разжигающий потенциал, если их произносят чиновники, так как представители власти должны обеспечивать людям возможность зарабатывать. В пример Рощин привел высказывания бывшего министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая в 2018 году со скандалом лишилась должности за заявление, что можно "запросто" прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, питаясь сезонными овощами и фруктами, а "макарошки и кефир стоят очень дешево".

В случае с Бородиной история с ее словами о зарплатах россиян вряд ли получит долгое обсуждение и в скором времени сойдет на нет, считает эксперт.