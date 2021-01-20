Министр туризма Камчатки Максименко объяснила свой пост про токсичных людей

Фото: kamgov.ru
Министр туризма Камчатки Наталия Максименко прокомментировала свой пост в социальной сети, где ранее призывала не тратить энергию на "токсичных людей и прочий сброд". Об этом сообщается на ее странице в Instagram.
17 января министр туризма Камчатского края поделилась в соцсети записью, в которой призвала не тратить энергию впустую на энергетических вампиров. При этом она написала, что продолжит работать дальше.
Пользователи соцсетей высказали предположение, что таким образом чиновница отреагировала на критику. В скором времени Максименко поменяла слова "прочий сброд" на фразу и "прочие отрицательные эмоции".
"Я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл – мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему", – объяснила министр. Она добавила, что надо отгораживаться от отрицательных эмоций.
Ранее говорилось, что россиян стали чаще увольнять за посты в социальных сетях. По словам главы направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксении Степановой, работодатели обращают внимание на наличие страниц у кандидата.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: