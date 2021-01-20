Министр туризма Камчатки Максименко объяснила свой пост про токсичных людей

Фото: kamgov.ru

Министр туризма Камчатки Наталия Максименко прокомментировала свой пост в социальной сети, где ранее призывала не тратить энергию на "токсичных людей и прочий сброд". Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

17 января министр туризма Камчатского края поделилась в соцсети записью, в которой призвала не тратить энергию впустую на энергетических вампиров. При этом она написала, что продолжит работать дальше.

Пользователи соцсетей высказали предположение, что таким образом чиновница отреагировала на критику. В скором времени Максименко поменяла слова "прочий сброд" на фразу и "прочие отрицательные эмоции".

"Я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл – мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему", – объяснила министр. Она добавила, что надо отгораживаться от отрицательных эмоций.

Ранее говорилось, что россиян стали чаще увольнять за посты в социальных сетях. По словам главы направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксении Степановой, работодатели обращают внимание на наличие страниц у кандидата.