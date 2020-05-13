Нилов оценил высказывание саратовской экс-чиновницы о выплатах на детей

Чиновницу из Саратовской области Лидию Бузовчук уволили после резкого высказывания в соцсетях. Общественность возмутили ее слова о выплатах семьям с детьми. Бузовчук заявила, что раньше за рождение ребенка деньги никому не полагались. При этом, по ее мнению, все жили и "не скулили". Рассказываем о произошедшем и разбираемся, насколько важна социальная помощь семьям.
Скулить запрещено
Бывшая исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидия Бузовчук разместила комментарий в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" об оказании материальной помощи семьям с детьми, который вызвал волну критики.
Экс-чиновница заявила, что раньше за рождение ребенка от государства никаких выплат не было и при этом "жили как-то, не скулили". Бузовчук уточнила, что имеет в виду период с конца 90-х до начала 2000-х.
В результате проведения служебной проверки ее сперва отстранили от должности. В пресс-службе местной администрации пояснили, что "в такой момент, когда беспрецедентные меры поддержки оказываются в такой сложной обстановке, считаем такие комментарии недопустимыми". Позднее стало известно, что Бузовчук будет уволена.
В связи с пандемией коронавируса 11 мая Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в четвертый раз. В своем выступлении глава государства уделил особое внимание новым мерам поддержки семей с детьми:
- В июне сразу за полгода нуждающиеся семьи могут разово получить почти 33 тысячи рублей на одного ребенка;
- Единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей власти произведут с 1 июня на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до 15 лет включительно;
- Для неработающих граждан, включая студентов, минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 6 751 рубль;
- Для семей с детьми появятся ежемесячные выплаты в пять тысяч рублей;
- В семьи, где родители временно потеряли работу, направят по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.
Поддержка для будущего
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что слышать подобные заявления от чиновников, которые занимаются вопросами, связанными с молодежью, крайне странно.
"Данная чиновница в прошлом работала в Центре молодежных инициатив, то есть отвечала за реализацию молодежной политики государства. Государственная молодежная политика в том числе включает в себя вопросы, связанные с поддержкой материнства, детства, семейной политики", – сказал парламентарий.
Кроме того, Нилов напомнил, что в своем послании к Федеральному собранию в январе 2020 года, в обращении к губернаторам и к обществу российский президент подчеркнул важность поддержки семей и детей, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах.
"Здесь, с одной стороны, происходит адресная поддержка нуждающихся для того, чтобы люди имели средства для обеспечения себя самым необходимым, минимальным набором продуктов и непродовольственных товаров, и одновременно стимулирование решения демографического вопроса… Мы находимся в демографической яме – это последствия и девяностых годов, и советского периода", – объяснил депутат.
В свою очередь, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая добавила, что сегодня страна действительно переживает спад рождаемости.
"Сейчас у нас волна, когда мало женщин репродуктивного возраста. И если мы не поддержим тех, которые хотят родить ребенка, но по материальным критериям отказываются, то недополучим россиян. То есть как нация мы можем проиграть", – подчеркнула она.
По ее мнению, в России никогда еще не было такой беспрецедентной поддержки семьям при рождении детей.
"Сейчас, если у вас рождается ребенок, вы получите минимум миллион в год. Если сложить материнский капитал, ежемесячные выплаты, разовые, федеральные и региональные, сумма получается достойная", – заключила Буцкая.
Ранее эксперты рассказали, что в России для повышения рождаемости в вопросах социальной поддержки требуется "тяжелая артиллерия". Об этом заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев. По его словам, такие меры, как выплата маткапитала уже с появлением первенца, являются очень эффективными.
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