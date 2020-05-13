Нилов оценил высказывание саратовской экс-чиновницы о выплатах на детей

Чиновницу из Саратовской области Лидию Бузовчук уволили после резкого высказывания в соцсетях. Общественность возмутили ее слова о выплатах семьям с детьми. Бузовчук заявила, что раньше за рождение ребенка деньги никому не полагались. При этом, по ее мнению, все жили и "не скулили". Рассказываем о произошедшем и разбираемся, насколько важна социальная помощь семьям.



Скулить запрещено

Фото: соцсети

Бывшая исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области Лидия Бузовчук разместила комментарий в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" об оказании материальной помощи семьям с детьми, который вызвал волну критики.

Экс-чиновница заявила, что раньше за рождение ребенка от государства никаких выплат не было и при этом "жили как-то, не скулили". Бузовчук уточнила, что имеет в виду период с конца 90-х до начала 2000-х.





из комментария Лидии Бузовчук в соцсети А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!

В результате проведения служебной проверки ее сперва отстранили от должности. В пресс-службе местной администрации пояснили, что "в такой момент, когда беспрецедентные меры поддержки оказываются в такой сложной обстановке, считаем такие комментарии недопустимыми". Позднее стало известно, что Бузовчук будет уволена.

В связи с пандемией коронавируса 11 мая Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в четвертый раз. В своем выступлении глава государства уделил особое внимание новым мерам поддержки семей с детьми:



В июне сразу за полгода нуждающиеся семьи могут разово получить почти 33 тысячи рублей на одного ребенка;

Единоразовую выплату в размере десяти тысяч рублей власти произведут с 1 июня на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до 15 лет включительно;

Для неработающих граждан, включая студентов, минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 6 751 рубль;

Для семей с детьми появятся ежемесячные выплаты в пять тысяч рублей;

В семьи, где родители временно потеряли работу, направят по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.

Поддержка для будущего

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал Москве 24, что слышать подобные заявления от чиновников, которые занимаются вопросами, связанными с молодежью, крайне странно.

"Данная чиновница в прошлом работала в Центре молодежных инициатив, то есть отвечала за реализацию молодежной политики государства. Государственная молодежная политика в том числе включает в себя вопросы, связанные с поддержкой материнства, детства, семейной политики", – сказал парламентарий.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Странно, что такие вещи себе позволяют в условиях, когда мы столкнулись с таким вызовом, как коронавирус, когда доходы у людей падают, растет безработица, когда отдельные предприятия малого и среднего бизнеса не в состоянии выплачивать заработную плату. При этом у работников есть семьи и дети.

Кроме того, Нилов напомнил, что в своем послании к Федеральному собранию в январе 2020 года, в обращении к губернаторам и к обществу российский президент подчеркнул важность поддержки семей и детей, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах.

"Здесь, с одной стороны, происходит адресная поддержка нуждающихся для того, чтобы люди имели средства для обеспечения себя самым необходимым, минимальным набором продуктов и непродовольственных товаров, и одновременно стимулирование решения демографического вопроса… Мы находимся в демографической яме – это последствия и девяностых годов, и советского периода", – объяснил депутат.

В свою очередь, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая добавила, что сегодня страна действительно переживает спад рождаемости.

"Сейчас у нас волна, когда мало женщин репродуктивного возраста. И если мы не поддержим тех, которые хотят родить ребенка, но по материальным критериям отказываются, то недополучим россиян. То есть как нация мы можем проиграть", – подчеркнула она.





Татьяна Буцкая председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Нам сейчас очень важно поддерживать не только тех, кто будет рожать, но и каждого ребенка, который рождается, ведь это в будущем Менделеев, Ломоносов, Пушкин. Нам важно дать нашей стране тех, кто поведет нас дальше вперед. То, что сейчас помогают мамам, – это совершенно нормально. Этих денег никогда не будет много.

По ее мнению, в России никогда еще не было такой беспрецедентной поддержки семьям при рождении детей.

"Сейчас, если у вас рождается ребенок, вы получите минимум миллион в год. Если сложить материнский капитал, ежемесячные выплаты, разовые, федеральные и региональные, сумма получается достойная", – заключила Буцкая.

Ранее эксперты рассказали, что в России для повышения рождаемости в вопросах социальной поддержки требуется "тяжелая артиллерия". Об этом заявил ведущий научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев. По его словам, такие меры, как выплата маткапитала уже с появлением первенца, являются очень эффективными.





Соболева Илона