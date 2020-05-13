Политолог оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих

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Бывшая сотрудница Центра молодежных инициатив в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук продемонстрировала непрофессионализм, заявив о том, что "рожающим все должны и обязаны". Такое мнение выразил политолог Александр Пантелеев, пишет "Коммерсант".

"Чиновница, написавшая такой комментарий – просто не профессиональный человек, профессиональный чиновник никогда бы такого не сделал", – отметил Пантелеев.

Он предположил, что решение об увольнении Бузовчук, которое приняла местная власть после ее слов, отражает желание продемонстрировать, что о гражданах заботятся и пресекают такое отношение.

Ранее в пресс-службе местной администрации сообщили, что по итогам проверки Бузовчук отстранена от должности.

В одной из соцсетей чиновница опубликовала пост о выплатах семьям с детьми на фоне пандемии, которые предложил президент. Под псевдонимом Лидия Прозорова она написала комментарий: "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!".

Накануне политтехнолог Марат Баширов поддержал законопроект, который внесли на рассмотрение депутаты Госдумы Андрей Турак и Александр Хинштейн, предусматривающий наказание для находящихся на государственной и муниципальной службе за оскорбление граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что наказание за хамство в отношении государственных служащих должно быть строже, чем для обычных граждан. Глава государства отметил, что необходимо строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение.

Президент напомнил, что в РФ существует закон о защите чести и достоинства граждан, который работает вне зависимости от служебного положения.