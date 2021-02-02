Ксения Бородина раскритиковала людей с маленькими зарплатами. Телеведущая написала, что ей ничего не досталось легко, что она работает и развивается, а люди с низким заработком сами его себе выбрали.

В подтверждение своей мысли Бородина привела выражение: "все, что происходит в нашей жизни, мы допускаем". Мнения по поводу мыслей телеведущей разделились. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.