Иосиф Пригожин объяснил, почему на новогодних огоньках нет молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Москвой 24 заявил, что в новогодних передачах, транслируемых на федеральных каналах 31 декабря и все январские каникулы, снимаются только те артисты, которые хотят работать.
Супруг Валерии подтвердил, что певица будет участвовать в новогоднем шоу. "Мы сейчас как раз этим и занимаемся на "Мосфильме", – уточнил Пригожин. По его словам, на съемках на фоне пандемии коронавируса все строго: у артистов и зрителей обязательно должна быть прививка и QR-код.
Мнение, что на подобных шоу все время снимаются одни и те же, продюсер считает оскорблением. По его словам, артист существует для того, чтобы многие годы радовать свою аудиторию и поклонников, которые выросли на его творчестве. "Или вы хотите, чтобы певцы менялись как пеленки просто или как жвачка, которую пожевал и выплюнул?" – недоумевает продюсер.
По словам Пригожина, даже если разбавить завсегдатаев голубых огоньков молодыми звездами, рейтинги от этого не возрастут.
"Молодым телевидение не нужно. Вы посмотрите аудиторные показатели. Или вам на Первом канале Моргенштерна не хватает? Если его туда поставить, не было бы рейтингов, потому что его аудитория не знает про существование этих телеканалов. Вообще последние зрители бы ушли, потому что есть люди, которые не разделяют такого рода идеологию", – объясняет продюсер.
Ранее композитор Виктор Дробыш предложил пригласить молодежных исполнителей на новогодние огоньки. По его словам, в частности, могут откликнуться группа Little Big или рэпер Моргенштерн. Продюсер предположил, что участие современных исполнителей поможет вернуть популярность праздничных программ. При этом сам он признался, что не смотрит такие передачи.
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