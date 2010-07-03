Шаляпин оценил предложение заменить Баскова и Киркорова на голубых огоньках

Композитор и продюсер Виктор Дробыш выступил с предложением позвать на новогодние огоньки молодежных исполнителей. По его мнению, поучаствовать в праздничных программах могли бы группа Little Big и рэпер Моргенштерн. Разбираемся, нужно ли пересматривать состав участников голубых огоньков и станут ли они популярнее с приходом новых лиц.



"Каждый год одно и то же"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сам Виктор Дробыш признается, что давно перестал смотреть голубые огоньки по телевизору. Все потому, что, по его словам, в них зрителям не показывают ничего актуального. Продюсер считает, что былую славу новогодних программ могли бы вернуть современные исполнители.





Виктор Дробыш продюсер Каждый год одно и то же. Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького.

Дробыш считает, что среди артистов новой волны, которые были бы не против принять участие в новогодних огоньках, – рэпер Моргенштерн и группа Little Big.

"Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть", – заявил он.

Вместе с тем Дробыш подчеркнул, что при подготовке новогодних шоу не стоит забывать и про старшую аудиторию. Выходом могли бы стать праздничные программы с участием молодежных исполнителей отдельно от маститых артистов российской эстрады, говорит он.



Рэп-исполнитель Моргенштерн

Дискуссии вокруг новогодних огоньков в России идут уже не первый год. В этот раз, по данным исследовательского центра портала SuperJob, посмотреть праздничные программы планируют только 12% опрошенных, а 32% включат телевизор только для фона. Пока не определились, будут смотреть передачи в новогоднюю ночь или проведут время другим образом, 18% россиян. Результаты основаны на опросе 1 600 респондентов в 379 населенных пунктах страны.

Ранее певец Валерий Меладзе предположил, что артисты могут отказаться от участия в съемках новогодних огоньков. По словам исполнителя, это могло бы привлечь внимание к проблеме отрасли, где многие остались без работы.



Все дело в "стариках"?

Певцы Дима Билан, Лев Лещенко, Валерий Меладзе и Сергей Лазарев принимают участие в съемках новогодней программы "Голубой огонек" для канала "Россия". Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 заявила, что состав участников новогодних огоньков на разных каналах должен отличаться друг от друга.





Елена Драпеко депутат Госдумы У нас проблема одна: на всех каналах одни и те же исполнители. Для молодежной аудитории нужны, конечно, новые певцы и группы, а старшее поколение с удовольствием послушает тех, кого мы знаем и любим. Поэтому каждый канал должен определить свою аудиторию.

По словам депутата, зрители каждый год видят одних и тех же исполнителей, поэтому программы подвергаются критике.

"Каждая возрастная группа в итоге недовольна. Люди пожилого возраста не хотят слушать молодежные группы, у них свои пристрастия. А молодым хочется чего-нибудь новенького. Поэтому каждому каналу нужно проводить телевизионную политику очень разумно, понимая и зная, кто смотрит их передачи. Вот на них и надо рассчитывать", – отметила зампред комитета по культуре.

Парламентарий рассказала, что смотрит новогодние огоньки, и назвала их "приятным аккомпанементом новогодней ночи". С учетом того, что большинство россиян нынешний праздник проведут дома, в этом году шоу должны быть интереснее и увлекательнее, резюмировала она.



Лидер группы Little Big Илья Прусикин

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Москвой 24 согласился, что запрещать "старую гвардию" в новогодних шоу нельзя, но количество их эфирного времени должно сократиться.

"Убирать не надо никого, мы это все проходили в советские годы. Просто нужно установить какой-то баланс, чтобы выступали разные артисты. Помимо Little Big и всех остальных более-менее известных, в нашей стране огромное количество очень талантливых и совершенно неизвестных артистов, которые тоже, мне кажется, с удовольствием украсили бы любой огонек", – сказал Шаляпин.





Прохор Шаляпин певец Если у молодежных исполнителей есть какая-то аудитория, их не надо запрещать, перекрывать им путь. Но я против пошлости и порнографии на телевидении. Если человек выходит и несет с собой разрушение, матом ругается, пропагандирует наркотики, его, конечно, надо запрещать на государственном уровне. Должна быть цензура, которая будет следить, что слушает наша молодежь с неокрепшим умом. Ну а если Моргенштерн споет какую-то приятную песню, почему нет, он тоже имеет на это право.

Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко заявил Москве 24, что составы новогодних огоньков из молодых и маститых артистов нужно смешивать.

"В истории музыкальной индустрии это было всегда, что эшелон "старых" артистов разбавлялся молодыми исполнителями, тем самым происходила постепенная замена. Я не за то, чтобы полностью убрать "старых" исполнителей, это все-таки наши звезды, их песни поют и любят. Поэтому нельзя просто так убрать одних и заменить другими", – считает он.

При этом критик уверен, что цифры желающих посмотреть новогоднее шоу с учетом участия в них Моргенштерна и Little Big, скорее всего, не выросли бы.





Павел Рудченко музыкальный критик Моргенштерн, Little Big, Элджей, другие новые артисты рассчитаны на молодежную аудиторию, которая почти не смотрит телевизор. И если брать статистику тех, кто планирует посмотреть новогодний огонек, и рассчитывать, что молодежными артистами можно увеличить эту аудиторию, я не уверен, что это получится.

"Однако, на мой взгляд, процент желающих их посмотреть больше, чем дает SuperJob. В очень многих регионах традиция смотреть новогодний огонек за праздничным столом поддерживается до сих пор", – говорит критик.

Пресс-секретарь группы Little Big Полина Храмова в разговоре с Москвой 24 воздержалась от комментариев, PR-директор Моргенштерна на момент публикации на вопрос о возможном участии исполнителя в новогодних шоу не ответила.

