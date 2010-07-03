Шаляпин оценил предложение заменить Баскова и Киркорова на голубых огоньках

Композитор и продюсер Виктор Дробыш выступил с предложением позвать на новогодние огоньки молодежных исполнителей. По его мнению, поучаствовать в праздничных программах могли бы группа Little Big и рэпер Моргенштерн. Разбираемся, нужно ли пересматривать состав участников голубых огоньков и станут ли они популярнее с приходом новых лиц.
"Каждый год одно и то же"
Сам Виктор Дробыш признается, что давно перестал смотреть голубые огоньки по телевизору. Все потому, что, по его словам, в них зрителям не показывают ничего актуального. Продюсер считает, что былую славу новогодних программ могли бы вернуть современные исполнители.
Дробыш считает, что среди артистов новой волны, которые были бы не против принять участие в новогодних огоньках, – рэпер Моргенштерн и группа Little Big.
"Думаю, согласились бы, если им дать хорошие вводные. В таком раскладе было бы интересно посмотреть", – заявил он.
Вместе с тем Дробыш подчеркнул, что при подготовке новогодних шоу не стоит забывать и про старшую аудиторию. Выходом могли бы стать праздничные программы с участием молодежных исполнителей отдельно от маститых артистов российской эстрады, говорит он.
Дискуссии вокруг новогодних огоньков в России идут уже не первый год. В этот раз, по данным исследовательского центра портала SuperJob, посмотреть праздничные программы планируют только 12% опрошенных, а 32% включат телевизор только для фона. Пока не определились, будут смотреть передачи в новогоднюю ночь или проведут время другим образом, 18% россиян. Результаты основаны на опросе 1 600 респондентов в 379 населенных пунктах страны.
Ранее певец Валерий Меладзе предположил, что артисты могут отказаться от участия в съемках новогодних огоньков. По словам исполнителя, это могло бы привлечь внимание к проблеме отрасли, где многие остались без работы.
Все дело в "стариках"?
Певцы Дима Билан, Лев Лещенко, Валерий Меладзе и Сергей Лазарев принимают участие в съемках новогодней программы "Голубой огонек" для канала "Россия". Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с Москвой 24 заявила, что состав участников новогодних огоньков на разных каналах должен отличаться друг от друга.
По словам депутата, зрители каждый год видят одних и тех же исполнителей, поэтому программы подвергаются критике.
"Каждая возрастная группа в итоге недовольна. Люди пожилого возраста не хотят слушать молодежные группы, у них свои пристрастия. А молодым хочется чего-нибудь новенького. Поэтому каждому каналу нужно проводить телевизионную политику очень разумно, понимая и зная, кто смотрит их передачи. Вот на них и надо рассчитывать", – отметила зампред комитета по культуре.
Парламентарий рассказала, что смотрит новогодние огоньки, и назвала их "приятным аккомпанементом новогодней ночи". С учетом того, что большинство россиян нынешний праздник проведут дома, в этом году шоу должны быть интереснее и увлекательнее, резюмировала она.
Певец Прохор Шаляпин в беседе с Москвой 24 согласился, что запрещать "старую гвардию" в новогодних шоу нельзя, но количество их эфирного времени должно сократиться.
"Убирать не надо никого, мы это все проходили в советские годы. Просто нужно установить какой-то баланс, чтобы выступали разные артисты. Помимо Little Big и всех остальных более-менее известных, в нашей стране огромное количество очень талантливых и совершенно неизвестных артистов, которые тоже, мне кажется, с удовольствием украсили бы любой огонек", – сказал Шаляпин.
Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко заявил Москве 24, что составы новогодних огоньков из молодых и маститых артистов нужно смешивать.
"В истории музыкальной индустрии это было всегда, что эшелон "старых" артистов разбавлялся молодыми исполнителями, тем самым происходила постепенная замена. Я не за то, чтобы полностью убрать "старых" исполнителей, это все-таки наши звезды, их песни поют и любят. Поэтому нельзя просто так убрать одних и заменить другими", – считает он.
При этом критик уверен, что цифры желающих посмотреть новогоднее шоу с учетом участия в них Моргенштерна и Little Big, скорее всего, не выросли бы.
"Однако, на мой взгляд, процент желающих их посмотреть больше, чем дает SuperJob. В очень многих регионах традиция смотреть новогодний огонек за праздничным столом поддерживается до сих пор", – говорит критик.
Пресс-секретарь группы Little Big Полина Храмова в разговоре с Москвой 24 воздержалась от комментариев, PR-директор Моргенштерна на момент публикации на вопрос о возможном участии исполнителя в новогодних шоу не ответила.