Решила промолчать: пользователи соцсетей осудили Пугачеву после теракта в "Крокусе"

Пользователи соцсетей раскритиковали певицу Аллу Пугачеву за то, что она никак не прокомментировала трагедию в "Крокус Сити Холле". Обычно артистка реагирует на общественно значимые события, а в этот раз промолчала, хотя ее супруг Максим Галкин, который признан в РФ иноагентом, выразил сочувствие россиянам. Подробности – в материале Москвы 24.



"Человеколюбивая ты наша!"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Певица Алла Пугачева, которая обычно активно реагирует на разные общественные события, после теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле" в Красногорске 22 марта, никак не прокомментировала трагедию. На это обратили внимание пользователи социальных сетей. Ранее артистка неоднократно негативно высказалась о России. В частности, недавно заявила, что "нормальные люди" не планируют возвращаться в страну.

Тем не менее пользователи рассчитывали, что такое горе, которое переживают сейчас россияне, все же вызовет у примадонны сочувствие. Одни пишут: "Что о "Крокусе" молчишь, Борисовна? Раньше еще пытался тебя понять и простить, а вот теперь все". Другие вторят: "А где пост про "Крокус"? Человеколюбивая ты наша!"





из комментария пользователя в соцсетях Полагала, что у Пугачевой будет пост по поводу скорби о погибших и пострадавших людях в "Крокусе". Увы! Это не ее зритель, и можно не сожалеть. Что ж, уж точно незачем возвращаться в Россию, отношение доказано.

Некоторые отмечают, что "Крокус Сити Холл" для Пугачевой был вторым домом: "Здесь гостила семья в лице ваших поклонников, которые шли с любящими глазами на ваш концерт и несли вам цветы. Позор вам, примадонна!"

В то же время супруг певицы Максим Галкин, который признан в РФ иностранным агентом, в своих соцсетях опубликовал пост с соболезнованиями. "Ужасающая трагедия в "Крокусе". Нет слов. Глубокие соболезнования семьям погибших. Мои мысли сейчас с пострадавшими. Дай Бог вам сил справиться с этой бедой", – написал артист.

Слова поддержки прозвучали и от дочери Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте. "Мир содрогается от беспощадного насилия! Почему должны погибать мирные люди? Сердце разрывается от бессилия и боли! "Крокус Сити Холл" – скорбим и соболезнуем", – написала артистка.



"Почему они молчат?"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На ситуацию с молчанием Аллы Пугачевой по поводу теракта отреагировал продюсер Иосиф Пригожин, сообщает News.ru. Он заявил, что испытывает шок от поведения артистки.

"Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать... Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". Ну Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично", – подчеркнул продюсер.

До этого он заявил, что покинувшие РФ артисты могли бы как минимум выразить свою солидарность россиянам в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле". По мнению Пригожина, даже если знаменитости не согласны с российскими властями, у них должна быть любовь к простым людям.





Иосиф Пригожин продюсер Галкин выложил пост, в котором выразил соболезнования близким погибших в теракте... Могла бы подобный пост опубликовать Пугачева? Да, могла бы. Мог бы Макаревич (признан в РФ иноагентом)? Мог бы... Мне не нравится та ненависть по отношению к своей родине и народу, с которыми они жили и ели один кусок хлеба.

Кроме того, за молчание продюсер осудил и западных звезд. "Артисты всего мира, самые большие звезды. Почему они молчат? Это концертный зал, в котором они выступали. Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?" – задался вопросом Пригожин.

Также продюсер и его жена певица Валерия признались, что "Крокус Сити Холл" был для них вторым домом, там всегда царила удивительная и добрая атмосфера.

