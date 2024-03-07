"Позорное видео": как соцсети отреагировали на конфликт Пугачевой и Михайлова

Алла Пугачева в своих соцсетях резко прокомментировала заявление певца Стаса Михайлова о том, что покинувшие Россию артисты еще "на коленях приползут" на родину. По словам примадонны, "нормальные люди" возвращаться не собираются. После высказываний Пугачевой активисты просят признать ее иноагентом, а россияне в соцсетях призывают забыть о ней. Рассказываем подробности.



"Это я, безголосая певица"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ALLA PUGACHEVA

В начале марта журналисты попросили Стаса Михайлова прокомментировать недавно вышедшую новую песню Аллы Пугачевой. Певец заявил, что не слышал композицию, а также высказался по поводу сбежавших российских знаменитостей, "не называя имен". По его мнению, артисты без зрителя вообще ничего из себя не представляют. Михайлов также отметил, что уехавшие звезды только благодаря России стали узнаваемыми и значимыми.

"Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей... Они на коленях сюда еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", – подчеркнул он.

В ответ на это примадонна в соцсетях опубликовала ролик, адресованный Михайлову. "Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те", – заявила наигранно хриплым голосом артистка.





Алла Пугачева певица Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю.

Слова Пугачевой вызвали бурную общественную реакцию. Активисты потребовали признать ее иноагентом. Соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В письме указано несколько причин для присвоения такого статуса примадонне. Отмечается, что после начала СВО артистка быстро уехала в Израиль. Кроме того, в документе говорится, что певица неоднократно выступала в поддержку своего супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и выражала антироссийскую позицию.



"Показала истинное лицо"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пользователи соцсетей активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Одни осудили ответное заявление примадонны Стасу Михайлову. Комментаторы отмечают, что "нормальные люди никуда и не уезжали".

"Тема обращения к Стасу Михайлову вообще не понятна, у него все хорошо, Родину не предал, как ты две свои. Россиян не оскорбляет, живет в своей стране, любим народом, популярен, талантлив, здоров, молод, красив", – написала пользовательница Наталья Ефимова.





Ольга Боринская пользовательница соцсетей Показала свое истинное лицо. Деградация очевидна. Не хочет в Россию – и не надо. И коленопреклонения ее России тоже не нужны.

Другие комментаторы не поверили, что заявление сделала настоящая примадонна. Пользовательница Евгения Сергеева отметила: "Это не она, видно сразу". Третьи же попытались найти причину подобных высказываний певицы.

"Мне кажется, у человека такое отчаяние, что она ошиблась, и пытается сама себя убедить, что поступила правильно! Такое позорное видео", – считает пользовательница Ольга Соломина.

В свою очередь, другой комментатор Александр Богданов признался, что, "к сожалению", разочаровался в Пугачевой. "Говорю, что к сожалению...Таки талантище. Жаль очень", – посетовал он.

В целом пользователи сходятся во мнении, что артистам с антироссийскими взглядами не стоит уделять столько внимания, а лучше вообще не показывать их.

