В ГД предложили создать механизм амнистии для вернувшихся в РФ артистов

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В РФ предложили утвердить механизм амнистии артистов, которые ранее выступали с публичными дискредитирующими заявлениями и действиями в адрес российской стороны. Соответствующее обращение депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишет RT.

Согласно задумке парламентария, вернувшиеся в РФ артисты могли бы записать видеообращение или создать документ о поддержке проведения Москвой СВО на Украине. Кроме того, они могут могли бы принести извинения, которые будут опубликованы на официальном сайте министерства культуры, предложил Сухарев.

Сделавшие подобные действия артисты получат возможность возобновить свою деятельность на территории российского государства, уточнил депутат. Сухарев также напомнил о словах председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который заявил, что покинувшие РФ представители шоу-бизнеса, дискредитирующие действия ВС России, в случае возвращения будут отвечать по закону.

Ранее певица Алла Пугачева высмеяла артиста Стаса Михайлова за слова о том, что покинувшие Россию деятели культуры "еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги". Она указала, что нормальные люди возвращаться в РФ не собираются.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Пугачеву иностранным агентом.

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