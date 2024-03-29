Умер прихожанин Армянского храма, помогавший эвакуировать людей из "Крокус Сити Холла"

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Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян, который помог спасти людей после теракта в "Крокус Сити Холле", умер в больнице. Об этом рассказал сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Ованес Минасян.

Енгибарян прибыл к горящему зданию после просьбы друга помочь найти его мать. Минасян уточнил, что женщина, к сожалению, скончалась.

"Когда Карен приехал в "Крокус", начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице, и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел без куртки – простудился", – уточнил представитель епархии в беседе с РИА Новости.

Уже дома Енгибаряну стало хуже, а на второй день его забрала скорая помощь. Мужчина скончался в больнице из-за недомогания на фоне простуды и от того, что надышался дымом.

"Ему было 35 лет, он был такой добряк, чуть полненький по фигуре, любил пошутить, душа компании, очень скромный", – вспомнил Минасян.

Погибший, по данным епархии, был прихожанином Армянского храма, расположенного на Олимпийском проспекте, а также входил в армянский молодежный союз при храме. У него осталась жена, тоже прихожанка церкви и член молодежного союза.

"То, что сделал Карен, – это зов сердца. Людям нужно помогать. Он увидел, что происходит трагедия, много детей, женщин. Он как мужчина, естественно, посчитал своим долгом, что нужно помочь женщинам и детям спастись", – заключил он.

Отпевание мужчины состоится 30 марта у храма на Олимпийском проспекте. Похороны пройдут на кладбище в Химках, добавили в епархии.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла 22 марта, когда группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, а потом подожгла здание. В результате 144 человека погибли, еще 382 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых нападавших, которых поймали в Брянской области. Последних отправили в СИЗО до 22 мая. Затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого и девятого подозреваемых.

