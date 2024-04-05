Песков заявил, что не знает о передаче Францией информации по теракту в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о якобы передаче Францией данных о теракте в "Крокус Сити Холле".

Подобным образом Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил, что Париж располагает "полезной информацией" о теракте.

"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", – сказал представитель Кремля.

Макрон сделал заявление после разговора министров обороны РФ и Франции Сергея Шойгу и Себастьена Лекорню. В ходе беседы Лекорню осудил теракт в "Крокусе" и заявил, что Франция готова сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал уже десятерых человек, причастных к теракту – четверых нападавших, троих продавших им автомобиль, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.

Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

