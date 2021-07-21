В Совфеде призвали арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам

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Член Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому на неплательщика алиментов на бывших супругов может быть наложен административный арест или штраф, передает РИА Новости.

Сенатор напомнил, что действующая статья 5.35.1 КоАП РФ подразумевает административную ответственность за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Вместе с тем требовать алименты может и бывший супруг – в соответствии со статьей 90 Семейного кодекса РФ.

На выплаты могут рассчитывать жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом, и некоторые иные категории.

"Законопроект предлагает дополнить категории лиц, неуплата средств на содержание которых служит основанием привлечения к административной ответственности, категорией "бывший супруг", – уточнил Кутепов.

Сенатор подчеркнул, что данная категория граждан не защищена Кодексом об административных правонарушениях.

По мнению Андрея Кутепова, нарушителей закона следует наказывать обязательными работами на срок до 150 часов либо накладывать арест на срок от 10 до суток. Кроме того, возможен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала оперативно решить вопрос с выплатами пособий на детей от 8 до 17 лет родителям-одиночкам. Речь идет о тех из них, которые получают алименты на своего ребенка.