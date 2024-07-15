Домодедово проверит перевод на китайский язык указателя по обслуживанию лиц с ОВЗ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово проведет дополнительную экспертизу перевода на китайский язык указателя по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметили, что в навигации аэропорта для обозначения пассажиров с ОВЗ использован перевод, общепринятый в международной практике аэропортов России и мира. При этом, если эксперты подтвердят изменение обозначения, это будет внедрено в навигацию.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Домодедово на указателе по предоставлению услуги обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья перевод звучит как "обслуживание увечных".

В начале июля Владимир Путин поручил индексировать выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Он также поддержал идею, что выплату могла бы получать не только мать, но и бабушка, если она ухаживает за ребенком.

До этого в РФ ввели штраф за высадку инвалидов I группы из транспорта. После принятия Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября этого года.