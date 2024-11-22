Самолет рейса Москва – Наманган из-за тумана приземлился в Ташкенте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москва в Наманган, совершил вынужденную посадку в столице Узбекистана, передает ТАСС.

Экипаж рейса U62611 принял такое решение из-за густого тумана и нулевой видимости на полосе в аэропорту назначения. Посадка самолета в Ташкенте прошла в штатном режиме. Когда погода улучшится, борт вылетит в Наманган.

1 ноября самолет "России", летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в Шереметьево. Предположительно, причиной стала течь топлива.

Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осмотрели работники технических служб. Авиакомпания приняла оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. На время ожидания пассажирам были предоставлены напитки и питание в терминале.

До этого самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала сработавшая индикация неисправности одной из систем.