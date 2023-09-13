Пассажирский лайнер столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Анадыря

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Пассажирский Airbus 320 столкнулся с птицей во время захода на посадку в аэропорту города Анадырь Чукотского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, около 11:30 по местному времени во время посадки в аэропорту Анадырь воздушное судно АО "Авиакомпания "Сибирь" столкнулось с птицей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет совершал рейс из Владивостока. На его борту находились 164 человека, в том числе семь членов экипажа.

В результате происшествия никто не пострадал. В связи со случившимся транспортная прокуратура организовала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Накануне Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.



СК РФ и прокуратура устанавливают обстоятельства аварийной посадки Airbus А320